Власти ДНР попросили Россию усилить ПВО республики

Власти Донецкой Народной Республики обратились к России с просьбой усилить ПВО республики. C таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что с учетом дальности ракета «Точка-У» является достаточно опасным для ДНР вооружением. Именно поэтому власти ДНР и обратились к российской стороне.

«С учетом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — приводит его слова РИА «Новости».

Украинские военные 14 марта направили в центр Донецка ракету «Точка-У». Системы ПВО республики уничтожили выпущенный снаряд на подлете к городу. Но один из кассетных снарядов взорвался при падении на землю. В результате погибли 20 местных жителей. Ранения получили более 30 человек. Разлетевшиеся обломки повредили 15 зданий.