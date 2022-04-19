Власти ДНР пообещали рассмотреть просьбу жителей Розовского района о присоединении

Запрос жителей Розовского района Запорожской области о временном присоединении к Донецкой Народной республике не останется без внимания. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель ДНР Денис Пушилин. По его словам, это не первое обращение подобного толка, все они будут решаться позже. Однако нынешнее он назвал «гражданским подвигом».

«Это не первое обращение. Но точно первое публичное и столь рьяное обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и они хотят изменений в положительную сторону», — сказал Пушилин.

По его словам, подобные вопросы, учитывая признание ДНР в конституционных границах, власти решат позднее.

«Мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы», — пообещал Пушилин.

Он пояснил, что после оказания поддержки республика будет «смотреть, как будет развиваться ситуация», однако пообещал, что «люди точно не будут брошены».

Ранее Пушилин заявил, что НМ ДНР освободит «Азовсталь» в кратчайшие сроки.