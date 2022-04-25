Власти ДНР пообещали националистам недолгое существование на «Азовстали»

Засевшие на комбинате «Азовстали» националисты из батальона «Азов» не смогут продержаться на своих позициях еще слишком долго. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

По его словам, активного штурма войска республики не проводят.

«Неонацистам на „Азовстали“ в силу разных обстоятельств осталось недолго», — заявил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что основная напряженность в городе остается именно в районе «Азовстали».

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что горожане вернулись к мирной жизни. В ближайшее время власти сообщат план реконструкции города, пострадавшего от обстрелов неонацистов.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.