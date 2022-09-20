Глава ДНР назвал сроки проведения референдума о вхождении региона в состав России | 360°

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Глава ДНР назвал сроки проведения референдума о вхождении региона в состав России

Пушилин заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

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Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», — сказал он.

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Ранее Пушилин обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Он ходатайствовал о принятии Донецкой Народной Республики в состав РФ в случае положительного результата референдума.

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По словам Пушилина, в ДНР не сомневаются в перевесе голосов в сторону общего будущего региона как субъекта России.

Также он отметил, что многострадальное население Донбасса заслужило быть частью страны, которую всегда считало своей Родиной. Сам факт присоединения ДНР к России он назвал восстановлением исторической справедливости. Пушилин заявил, что этого момента ждут миллионы русских людей.

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