Власти ДНР обвинили Украину в гибели четверых военных при обстреле под Донецком

Четверо военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики стали жертвами обстрела со стороны украинских военных. Огонь велся по окраинам Донецка, заявили представители Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, ВСУ утром 21 июня начали обстреливать позиции военнослужащих ДНР в районе поселка Лозовое. В результате погибли трое донецких военных и один был тяжело ранен.

Когда эвакуационная группа на санитарном автомобиле прибыла за пострадавшим и телами погибших, ее обстреляли из СПГ-9. В результате погиб еще один военнослужащий ДНР. Четверо были ранены.

В Народной милиции отметили, что на санитарном автомобиле были специальные медицинские опознавательные знаки, а украинскую сторону предупредили о времени и маршруте его движения.

«Это грубое нарушение международного гуманитарного права», — подчеркнули представители ДНР.

По их мнению, действия ВСУ могут привести к возобновлению боевых действий в Донбассе.

Ранее о диверсии со стороны украинских военнослужащих заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате нее погибли пятеро военнослужащих ЛНР.