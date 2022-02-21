Власти ДНР объявили ЧС «государственного» уровня

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили ЧС «государственного» уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС ДНР.

В результате артиллерийского обстрела пострадала насосная станция Южно-Донбасского водовода. Из-за этого без воды остались более 20 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов.

По информации МЧС, сейчас в ДНР обеспечен подвоз технической воды населению. В ведомстве сообщили о проведении работ по подключению системы водоснабжения к подземным скважинам.

В Народной милиции ДНР 19 февраля заявили, что из-за украинской атаки в отношении гражданской инфраструктуры Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Там также отметили, что в результате обстрела населенного пункта Васильевка была остановлена работа насосной станции первого подъема, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что Украина обстреляла запрещенными по Минским соглашениям снарядами ДНР. Под огнь попал населенный пункт Петровское. В результате атаки украинских военных в ДНР погибли как минимум двое — один военный и один мирный житель.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. На этом фоне власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР 18 февраля начали эвакуацию населения в Россию.