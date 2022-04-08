Власти ДНР: количество погибших в Краматорске выросло до 39 человек

ВСУ открыли огонь по вокзалу Краматорска во время эвакуации мирных жителей. Городской совет населенного пункта обновил данные о жертвах обстрела спустя несколько часов после трагедии. Их заявление опубликовали в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Количество погибших в результате обстрела возросло до 39. Еще 87 получили ранения, сообщил городской совет.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что количество пострадавших от артобстрела — порядка 100 человек.

Сразу после взрыва сообщалось о 30 погибших и нескольких десятках пострадавших.

В момент обстрела на вокзале собрались мирные жители Краматорска, которые хотели покинуть город перед началом военных действий. Транспортный узел был основной точкой запланированной эвакуации граждан. ВСУ не позаботились о безопасности беженцев и открыли огонь по городу. Один из снарядов — ракета «Точка У» — попал в вокзал, что и привело к трагедии.

Украинская сторона незамедлительно обвинила в произошедшем Россию. Аргументом о причастности РФ к трагедии стал текст на ракете. На корпусе снаряда нашли надпись «За детей».

Россия опровергла обвинения. Минобороны заявило, что Вооруженные силы РФ не используют «Точку У».