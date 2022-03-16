Власти ДНР доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Сартана

Силы Народной милиции ДНР и общественная палата республики доставили в населенный пункт Сартана, расположенный под Мариуполем, гуманитарную помощь. Об этом сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР.

В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, хлеб и материалы для заделывания окон. Их доставили в местную школу, где расположено бомбоубежище и прячутся мирные жители. По словам местных жителей, всего в поселке остались около двух тысяч человек.

«Мы распределяем [гуманитарный груз] всем нуждающимся, в первую очередь семьям с детьми и с пожилыми родителями. Спасибо большое, мы очень нуждаемся в этой помощи. Очень благодарны за такую поддержку нам», — сказала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило груз гуманитарной помощи жителям Украины. Жителям Бердянска Запорожской области привезли 36 тонн гуманитарной помощи. Также Фонд Ахмата Кадырова привез 80 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь.