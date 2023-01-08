Мир 08 января 2023, 00:14 Власти Днепра захотели демонтировать памятник генералу Маргелову Мэр Днепра Филатов заявил о сносе памятника командующему ВДВ СССР генералу Маргелову РИА «Новости»

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В Днепре хотят демонтировать памятник командующему ВДВ СССР генералу Василию Маргелову. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

Установленный в Днепре монумент предложат забрать десантникам, отметил Филатов. Как уточнило издание, именно они были инициаторами появления памятника Маргелову на набережной Днепра. Монумент установили в 2000 году.

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Средства на установку памятника командующему ВДВ СССР собирали горожане и спонсоры. Когда именно монумент хотят демонтировать, не уточняется.

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Василий Маргелов командовал Воздушно-десантными войсками СССР с 1954 года по 1959-й и с 1961-го по 1979-й. Именно генерала считают автором концепции расширенного применения ВДВ в стратегических операциях.

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