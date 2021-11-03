Власти Дании сообщили о нескольких вспышках птичьего гриппа H5N1

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на одной из крупных ферм по выращиванию индейки. Сообщение об этом появилось на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Вспышка птичьего гриппа была подтверждена специалистами 1 ноября. На ферме в муниципалитете Слагельсе содержатся около 28 тысяч птиц.

«Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 3 ноября в Дании подтвердили еще одну вспышку заболевания птиц, уже на другой ферме. Она находится в том же муниципалитете, там разводят кур, гусей и уток. Специалисты уже приняли все необходимые ветеринарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Начиная с сентября текущего года по всей Европе произошло уже больше 50 вспышек гриппа H5N1 у диких птиц. В начале ноября датские власти опубликовали приказ, по которому всю домашнюю птицу нужно содержать только в помещении или под крышей на территории, огороженной проволокой или сеткой. Это делается для того, чтобы оградить домашних птиц от контактов с дикими. Тем временем, китайские ученые предрекают в мире новую пандемию — в этот раз птичьего гриппа.