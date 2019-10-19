Власти Чили ввели режим ЧС из-за недельных беспорядков. Видео

Уже неделю в Чили продолжаются массовые беспорядки. Протестующие жгут автобусы и нападают на полицейских из-за подорожания проезда в местном транспорте. Президент страны Себастьян Пиньера решил объявить режим чрезвычайной ситуации.

«Используя полномочия, предоставленные мне Конституцией и законом, я ввел чрезвычайное положение для провинций Сантьяго и Чакабуко и коммун Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо», — сказал чилийский глава во время своего обращения.

Он пояснил, что принял такое решение после «неоднократных нападений на объекты метро и покушений на безопасность граждан». По словам Пиньеры, действия протестующих нарушают общественный порядок и мешают свободному передвижению граждан.

Президент Чили добавил, что обсудит рост тарифов на проезд с рабочей группой, которую соберет в ближайшее время.

Именно подорожание билетов на проезд в общественном транспорте стало причиной разразившихся в Чили митингов. Только за последние сутки люди сожгли несколько зданий и станций метро. Кроме того, недовольные граждане жгли автобусы и нападали на правоохранителей. В связи с этим руководство метрополитена Сантьяго отменило движение поездов в выходные дни.