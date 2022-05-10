Власти чешского города лишили Терешкову статуса почетного гражданина

Власти Ческе-Будеевице лишили статуса почетного гражданина летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову. Причиной стала поддержка проведения спецоперации на Украине.

«Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая в 1979 году была удостоена статуса почетного гражданина города Ческе-Будеевице, уже не является таковым. Муниципальные власти города лишили Терешкову этого почетного статуса», — сообщило сетевое издание Idnes.

Местные власти приняли такое решение после того, как Терешкова в качестве депутаты Госдумы поддержала проведение спецоперации на Украине. Предложение лишить Терешкову почетного статуса поддержали 32 из 45 членов муниципалитета. Против инициативы выступили шесть человек, а остальные воздержались от голосования.

Как заявил представитель объединения «Граждане за Будеевице» Ян Кубеш, ситуация на Украине действительно критическая. Он отметил, что понимает позицию некоторых своих коллег, но принятое решение считает неправильным. Кубеш заявил, что нельзя подобным образом мстить за то, что происходит на Украине.