Власти Черногории выслали нескольких православных священнослужителей
Правительство Черногории выслало из страны некоторых православных священников. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Черногорско-Приморскую митрополию Сербской Церкви.
По их данным, «протоиерею-ставрофору Саше Яничу, архиерейскому наместнику в городе Плевле, сегодня вручено решение пограничной полиции о том, что должен до 26 июня уехать из Черногории с запретом въезда на три года».
«Решение ему вручено после трех часов, проведённых в отделении пограничной полиции», — уточнила митрополия.