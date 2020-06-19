Власти Черногории выслали нескольких православных священнослужителей

По их данным, «протоиерею-ставрофору Саше Яничу, архиерейскому наместнику в городе Плевле, сегодня вручено решение пограничной полиции о том, что должен до 26 июня уехать из Черногории с запретом въезда на три года».

«Решение ему вручено после трех часов, проведённых в отделении пограничной полиции», — уточнила митрополия.