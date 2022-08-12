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    12 августа 2022, 17:18

    Власти Черногории объявили российского посла персоной нон грата

    Посла России в Черногории заставили покинуть республику в течение семи дней

    Александр Иванов

    Власти Черногории объявили персоной нон грата посла РФ Владислава Масленникова. Об этом написали на сайте МИД страны.

    «МИД Черногории объявил одного дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата из-за деятельности, противоречащей статье девятой Венской конвенции о дипотношениях», — написали представители МИД Черногории.

    Масленникову также вручили формальную ноту, которая извещает о решении внешнеполитического ведомства республики. Согласно документу, дипломат обязан покинуть территорию Черногории в течение семи дней.

    Ранее правительство республики обвинило Россию в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Посольство РФ заявило о бездоказательности этих заявлений. Сообщение российского представительства процитировали «Известия».

    «Вынуждены констатировать, что МИД Черногории своими новыми антироссийскими заявлениями продолжает вводить в заблуждение черногорское общество», — заявили сотрудники посольства.

    Также они указали, что власти Черногории высказали свое мнение вокруг ЗАЭС в Twitter. Сотрудники российского посольства посчитали, что так сделали неслучайно. По их мнению, такой формат заявлений не предполагает наличие доказательств.