Власти Черкасской области ввели график отключения света | 360°

Мир 22 октября 2022, 11:48 Власти Черкасской области ввели график отключения света Власти Черкасской области сообщили, что в регионе сверхкритическая ситуация со светом

Читать 360tv в

Жителей Черкасской области предупредили, что в регионе ожидается отключение света. Для этого создали специальный график. О ситуации в этой части Украины сообщило РИА «Новости».

По данным издания, местные власти охарактеризовали обстановку в области как сверхкритичную. Также они призвали население региона запастись водой и едой.

Реклама

Ранее об ограничении подачи света в Черкасской области в Telegram-канале сообщали представители «Укрэнерго». Подобную меру ввели и в ряде других регионов Украины. Среди них — Киевская область, включая столицу, а также Черниговская и Житомирская области. Представители компании объяснили этот шаг критичным увеличением уровня потребления электричества.

Реклама

Утром 22 октября в ряде регионов Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил RT. Звуки ударов слышали жители Хмельницкой, Ровненской и Днепропетровской областей. Также сообщалось о взрывах в Одесской области. По словам местных властей, там был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры.