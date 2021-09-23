Власти Чехии запросили у России помощь в расследовании взрывов во Врбетице

Прага попросила Москву оказать помощь в расследовании взрывов на военных складах, которые произошли во Врбетице в 2014 году. Также правовая помощь была запрошена властями Чехии у европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба чешской прокуратуры в четверг, 23 сентября.

«Сейчас мы постепенно получаем и анализируем результаты уже оказанной нам юридической помощи. Мы все еще ждем результатов дальнейшей юридической помощи», — процитировал Ura.ru сообщение ведомства.

Версия о том, что к взрывам причастны сотрудники российской военной разведки, до сих пор рассматривается чешскими властями. Прогнозов относительно того, как долго будет вестись расследование, пока нет.

В апреле Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву во Врбетице и выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва не согласилась с выдвинутыми обвинениями и в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников дипломатической миссии Чехии. Представители российского МИД заявили, что претензии Праги подтверждают ее статус недружественной страны.