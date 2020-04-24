Власти Чехии разрешили гражданам выезжать за границу. Но есть несколько условий
«Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях», — цитирует слова Войтеха ТАСС.
Одно из условий — собираться больше десяти человек в общественных местах по-прежнему нельзя. Также власти рекомендуют не отказываться от масок и соблюдать все меры предосторожности.
Глава чешского минздрава также рассказал, что отменяются запреты и на путешествия в другие страны. Правда, при этом жители, которые вернутся из зарубежного отпуска, будут обязаны предоставить справку о том, что у них нет коронавируса. В противном случае им надо будет провести две недели на самоизоляции.
Новые правила вступят в силу 27 апреля.
Интересно, что несколько дней назад президент Чехии завил, что границы страны нужно оставить закрытыми еще на год, чтобы не допустить распространения инфекции.
По официальным данным, в этой стране — более семи тысяч зараженных коронавирусом, 210 человек умерли.