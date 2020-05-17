Власти Чехии признали, что у них нет доказательств по делу о «российском отравителе»

Полиция и спецслужбы Чехии не имеют доказательств, что россиянин с диппаспортом ввез в страну смертельный яд рицин и хотел отравить местных политиков. Такое предположение в эфире местного телевидения сделал первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

«Вы можете его (дипломата) выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — заявил он.

У упомянутого российского дипломата пока нет охраны, но переговоры об этом уже идут. Кроме того, Гамачек упомянул, что публикации в СМИ об этом случае сильно осложнили деятельность ряда ведомств. В связи с этим вице-премьер призвал наказать виновного.

В конце апреля еженедельник Respekt написал, что в Прагу якобы прибыл мужчина с российским диппаспортом и ядом рицин. Журналисты заявили, что тот намеревался отравить трех местных политиков, связанных со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством России в честь Бориса Немцова. Позже чешское телевидение заявило, что этот дипломат — исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.

Посольство России в Праге назвало эти сообщения «вопиющими и гнусными». Отечественные дипломаты попросили предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану.

Власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу в начале апреля. МИД России назвал снос памятника действиями «возмутительными и циничными». СК возбудил уголовное дело.