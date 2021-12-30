Власти Чехии подняли оклады военным и медикам

В Чехии было принято решение поднять оклады работникам социальной сферы, медикам, педагогам, военнослужащим, пожарным и полицейским. При этом оклады политиков решили заморозить на один год. Об этом написал сайт аktuálně.cz со ссылкой на слова премьер-министр страны Петра Фиала.

В поправке говорится, что заморозка выплат коснется президента республики, членов обеих палат парламента, членов правительства, руководителей Нацбанка и Высшего контрольного управления страны, а также членов низовых представительных органов, сообщил RT.

Зарплата педагогов будет увеличена на три процента, а ежемесячные выплаты для военных, пожарных и полицейских повысят на 700 крон вне зависимости от должности. Оклады социальным работникам и медикам увеличат на 1400 крон.