Мир 08 апреля 2023, 08:38 Власти Чада дали послу Германии два дня на то, чтобы покинуть страну Власти Чада дали послу ФРГ Крике 48 часов на отъезд из страны

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Правительство Чада потребовало, чтобы посол Германии Ян Кристиан Гордон Крике покинул страну в течение 48 часов. Об этом написало РИА «Новости», сославшись на официальное заявление министерства связи африканской страны.

Уточняется, что Крике «проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам». Других подробностей нет.

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Президентом Республики Чад много лет был Идрис Деби. В апреле позапрошлого года он погиб от ран, полученных в ходе боевых действий против повстанцев. Военные распустили парламент и правительство и ввели переходный период на полтора года. В течение этого времени страной должен был управлять переходный военный совет, в который вошли 15 человек. После этого предполагалось провести выборы. Главой совета стал сын Идриса Деби, 37-летний генерал Махамат Идрис Деби. В октябре прошлого года военный совет распустили, а Махамата Идриса Деби объявили временным президентом республики.