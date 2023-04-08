08 апреля 2023, 08:38
Власти Чада дали послу Германии два дня на то, чтобы покинуть страну
Власти Чада дали послу ФРГ Крике 48 часов на отъезд из страны
Правительство Чада потребовало, чтобы посол Германии Ян Кристиан Гордон Крике покинул страну в течение 48 часов. Об этом написало РИА «Новости», сославшись на официальное заявление министерства связи африканской страны.
Уточняется, что Крике «проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам». Других подробностей нет.
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Президентом Республики Чад много лет был Идрис Деби. В апреле позапрошлого года он погиб от ран, полученных в ходе боевых действий против повстанцев. Военные распустили парламент и правительство и ввели переходный период на полтора года. В течение этого времени страной должен был управлять переходный военный совет, в который вошли 15 человек. После этого предполагалось провести выборы. Главой совета стал сын Идриса Деби, 37-летний генерал Махамат Идрис Деби. В октябре прошлого года военный совет распустили, а Махамата Идриса Деби объявили временным президентом республики.
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