Мир 22 января 2023, 18:03 Власти Буркина-Фасо указали на выход армии Франции AIB: правительство Буркина-Фасо разорвало соглашение о присутствии военных Франции Википедия

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Новое правительство Буркина-Фасо в одностороннем порядке прекратило соглашение о присутствии французских военных на территории страны и потребовало ухода войск. Об этом сообщило Государственное информационное агентство страны.

Журналисты напомнили, что войска бывшей метрополии находились в стране с декабря 2018 года. Франции дали один месяц на сборы своих солдат.

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Осенью в Буркина-Фасо начались масштабные протесты населения с требованием вывести французские войска из страны. Манифестанты заявили, что европейские солдаты делают недостаточно для защиты населения от радикальных группировок, а также обвинили их в связях с террористами.

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Часть территорий Буркина-Фасо находятся под контролем боевиков «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»**. Боевики часто похищают женщин и устраивают набеги на населенные пункты.

Также в стране за последнее время произошло несколько государственных переворотов. В конце сентября 2022 года к власти пришел капитан Ибрагимом Траоре, сместивший с поста президента, также захватившего власть силой подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.

Новый руководитель обвинил своего предшественника в недостаточном количестве усилий для борьбы с террористами.

*«Аль-Каида» и **«Исламское государство» — террористические организации, запрещенные в России.