Мир 27 августа 2023, 05:15 Власти Британии предложили обязательный пожизненный приговор для «ужасных» убийц Freepik

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Правительство Великобритании предложило не выпускать на свободу самых опасных убийц, обязав судей выносить им пожизненные наказания. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Наихудшими» убийцами посчитали тех преступников, которых осудили по статьям о сексуальном насилии. Если закон о пожизненных сроках вступит в силу, то осужденные не смогут обжаловать приговор и освободиться из тюрьмы.

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Заключение до конца жизни считают самым суровым наказанием в Великобритании. В государстве запретили смертную казнь в 1998 году. Последний раз в стране преступников казнили в 1960 году.

Приговор о пожизненном заключении чаще всего выносят серийным убийцам или тем, чье преступление было с отягчающими обстоятельствами. В деле у подсудимого должно быть «исключительное обстоятельство» для оснований подобного приговора.

Как отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, обязательный пожизненный срок «для отвратительных преступников» станет гарантией для граждан, что подобные люди больше не окажутся на свободе.

Ранее стало известно, что Ильназ Галявиев, которого приговорили к пожизненному сроку, будет отбывать наказание в колонии «Черный дельфин». В мае 2021 года он устроил стрельбу в гимназии № 175, в результате которой погибли семь школьников и два преподавателя.