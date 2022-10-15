Власти Британии объявили войну «российской дезинформации» | 360°

Мир 15 октября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Власти Британии объявили войну «российской дезинформации» iNews: британские власти займутся борьбой с «российской дезинформацией» РИА Новости

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Власти в Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с «дезинформацией», которую, по их мнению, выдают российские поисковые системы. Об этом сообщило издание iNews со ссылкой на источник в правительстве.

Полномочия по борьбе с «дезинформацией» российских пропагандистских поисковых систем намечено включить в законопроект о безопасности в интернете. Документ уже направлен на рассмотрение парламента

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«Законопроект <…> будет применяться в отношении поисковых систем и включать пункт об „иностранном вмешательстве“, чтобы бороться с онлайн-дезинформацией», — отметило издание.

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Министерство по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании (DCMS) заявило о намерении открыть подразделение для выявления «ложных статей» на вебсайтах.

Помимо информации о спецоперации России на Украине, будут проверяться новости о COVID-19 и изменениях климата.

Ранее «Царьград» раскрыл правила ведения боя на полях информационной войны: как двенадцать генералов убили одной газетой.

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