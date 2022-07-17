Власти Британии назвали условие для начала войны с Россией

Если Россия нападет на Великобританию или на одну из стран — участниц НАТО, это станет поводом для начала войны, заявил глава штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Майкл Уигстон. Его процитировал британский телеканал Sky News.

Военные самолеты Соединенного Королевства уже сейчас находятся в состоянии боевой готовности, отметил Уигстон. Он не исключил начала боевых действий против РФ, если российские военные будут представлять угрозу Британии или ее союзникам.

«Мы надеемся, что до этого не дойдет, и сдерживание сработает, но в тот день, когда Россия предпримет агрессивный акт против государства НАТО, мы будем готовы», — отметил начальник штаба британских ВВС.

Бывший британский премьер-министр Тони Блэр предрек переход мира к многополярности. Политик подчеркнул: эпоха доминирования Запада близится к закату.