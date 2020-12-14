Власти Британии извинились за рекламу с Санта-Клаусом, в которой он лежит в реанимации с COVID-19
Благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) принесла извинения за ролик всем, кого он мог задеть. В организации также отметили, что видео изначально не было рассчитано на детскую аудиторию. Об этом сообщил Business Insider.
По сюжету, старик с белой бородой оказывается в реанимации. В ролике диагноз волшебника не озвучен, но пользователи решили, что речь идет о коронавирусной инфекции. Лежа в палате, мужчина отвечает на многочисленные письма. Врачи только через время узнают, что лечили Санта-Клауса.
Видео подверглось критике со стороны родителей. Они были обеспокоены тем, что для детей это слишком жестокая история. Несмотря на то, что ролик удалили из официального канала, он продолжает распространяться в интернете.