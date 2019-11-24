Власти Бразилии разрешат экспорт леса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство рассматривает возможность снятия запрета на экспорт по круглому лесу. Он добавил, что для этого может потребоваться разрешение парламента.

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По данным ТАСС, президент ждет разрешения министра охраны окружающей среды Бразилии Рикарду Салеса.

«Лучше экспортировать легально, чем подпольно», — сказал Болсонару.

По данным Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, объем вырубки влажных лесов бразильской Амазонии достиг максимального объема с 2008 года. За последний год было уничтожено на 30% больше естественного покрова биома, чем за предыдущий период. Цифра составила 9,76 тысяч квадратных километров.

Рикарду Салес считает, что речь идет в первую очередь о незаконной экономической деятельности в регионе. Исправить ситуацию может новая стратегия развития в районе влажных лесов с упором на альтернативные модели устойчивого экономического развития.

Правительство Болсонару неоднократно критиковалось за природоохранную политику на международном уровне.

Последний раз бразильские власти резко среагировали на предложение президента Франции Франсуа Макрона обсудить ситуацию с лесными пожарами в Амазонии на встрече G7 в Биаррице.