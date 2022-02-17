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    17 февраля 2022, 16:58

    Власти Болгарии приняли решение перестать выдавать «золотые паспорта»

    Оксана Лавнюженко

    В Болгарии правительство предложило перестать выдавать гражданство страны состоятельным инвесторам, которые вкладывали деньги в местную экономику. Соответствующий закон уже поддержал парламент, написал ТАСС.

    Несмотря на то, что получение гражданства через инвестиции ликвидировано, инвесторы по-прежнему могут оставаться в стране на протяжении длительного времени, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Законопроект в случае поддержки в окончательном чтении вступит в силу в ближайшее время.