Власти Болгарии приняли решение перестать выдавать «золотые паспорта»

В Болгарии правительство предложило перестать выдавать гражданство страны состоятельным инвесторам, которые вкладывали деньги в местную экономику. Соответствующий закон уже поддержал парламент, написал ТАСС.

Несмотря на то, что получение гражданства через инвестиции ликвидировано, инвесторы по-прежнему могут оставаться в стране на протяжении длительного времени, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Законопроект в случае поддержки в окончательном чтении вступит в силу в ближайшее время.