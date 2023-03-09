Мир 09 марта 2023, 19:39 Власти Берлина разрешили женщинам плавать топлес в городских бассейнах Spiegel: берлинским женщинам разрешили купаться топлес в городских бассейнах Pxhere

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Власти Берлина разрешили женщинам купаться в городских бассейнах топлес. Соответствующее решение принял Департамент по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией столицы Германии, сообщило местное издание Spiegel.

«После нового рассмотрения жалобы о дискриминации принято решение о том, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть разрешено и для лиц женского пола», — отметил ТАСС со ссылкой на управление берлинского Сената по вопросам правосудия, многообразия и борьбы с дискриминацией.

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С жалобой обратилась одна из жительниц немецкой столицы. В 2021 году ей не разрешили плавать топлес. Но она заявила, что общие правила не содержали гендерных ограничений, по ним предписывалось только носить «стандартную плавательную одежду».

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Глава земельного офиса по вопросам равноправия Дорис Либшер подчеркнула, что сейчас необходимо последовательно внедрить новый закон и больше не запрещать посещение бассейнов топлес.

В январе ученые, политики и журналист Соединенных Штатов призвали поменять устаревшие стандарты и снять запрет на публикации контента в социальных сетях с обнаженной женской грудью.