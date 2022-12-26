Мир 26 декабря 2022, 18:43 Власти Берлина предположили, что большая часть беженцев с Украины не поедут на родину Сенатор Гайзель: большинство беженцев с Украины не поедут на родину после окончания СВО РИА «Новости»

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Власти Берлина считают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта между их страной и Россией. Таким мнением поделился сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель. Его процитировало РИА «Новости».

«Из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание», — отметил он.

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По словам сенатора, это и стало основанием для предположения о дальнейшем месте проживания беженцев с Украины.

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Гайзель привел в пример историю своего коллеги. Тот в 1990-х годах покинул Югославию в момент конфликта на территории этой страны и больше туда не вернулся в качестве постоянного жителя. В настоящее время коллега Гайзеля считает себя немцем и работает в администрации.

По словам сенатора, в городе уже отмечаются проблемы с новым жильем. Он отметил, что частично они связаны с увеличением числа беженцев с Украины. Гайзель сообщил, что сейчас в городе строят модульные убежища для прибывающих из охваченной конфликтом страны. Эти сооружения рассчитаны на срок службы от 50 до 70 лет.