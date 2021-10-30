Власти Белоруссии заблокировали доступ к сайту агентства Regnum

Власти Белоруссии заблокировали доступ к сайту российского информационного агентства Regnum. Такое решение приняло министерство информации республики.

«Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — сообщило агентство.

Позже эту информацию подтвердила гендиректор Regnum Юлия Крижанская. По ее словам, ограничения связаны с материалами, опубликованными еще несколько лет назад.

«Это действительно так, в связи с делом наших корреспондентов, которых судили. Это все было несколько лет назад, и с тех пор они (власти — прим. ред.) к нам плохо относятся за материалы, которые осуждали русофобскую Белоруссию», — процитировало гендиректора РИА «Новости».

Как заявила Крижанская, о дальнейших действиях агентство будет думать.

Журналистов Regnum арестовали в Минске зимой 2016 года. Их обвинили в разжигании межнациональной розни. Спустя два года сотрудников агентства приговорили к пяти годам заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года. Приговор они обжаловали, но Верховный суд Белоруссии оставил его в силе.