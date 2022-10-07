Мораторий на повышение цен установили в Белоруссии | 360°

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Мораторий на повышение цен установили в Белоруссии

Премьер Белоруссии Головченко подписал постановление о моратории на повышение цен

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Глава белорусского правительства Роман Головченко подписал постановление о введение моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Об этом сообщила 6 октября пресс-служба кабмина Белоруссии в Telegram-канале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно высказался из-за ситуации с ростом цен на товары. После его заявления антимонопольные ведомства республики объявили о мониторинге рынка. Власти предупредили о мерах жесткого реагирования при выявлении фактов безосновательного повышения цен.

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«В Белоруссии введен мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке», — говорится в заявлении.

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Предпринимателям и юридическим лицам также не разрешается отменять акции и скидки, в результате чего изменится стоимость товаров. Это касается продовольственных и непродовольственных товаров.

Ранее Лукашенко высказался о необходимости в кратчайшие сроки убрать урожай картофеля, свеклы и кукурузы. По его словам, каждый район республики должен быть готов как к зиме, так и к следующей посевной кампании.

Белоруссия

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