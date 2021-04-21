Власти Белоруссии приготовились изымать валюту

В Белоруссии начали действовать изменения в законах о валютных операциях. Теперь Нацбанк может на срок до одного года жестко ограничивать валютные операции. Информация об этом появилась на сайте главы белорусского государства.

«Закреплена возможность введения Нацбанком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности ее финансовой системы», — говорится в тексте закона.

Нацбанк получил право изымать валюту у юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли по собственному курсу. Более того, он сможет запрещать валютные и валютно-обменные операции, а также ставить предельные суммы и сроки таких сделок, требовать получить на них специальное разрешение и не давать вести счета в иностранных банках.

В пресс-службе уточнили, что такие меры нужны на случай угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности ее финансовой системы.

На прошлой неделе в Москве задержали двух граждан Белоруссии, которые планировали военный переворот в Минске. Они хотели начать его 9 мая.