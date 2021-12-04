Власти Белоруссии подсчитали ущерб от санкций

Потери Минска в связи с санкциями Евросоюза посчитали в администрации Александра Лукашенко. Выяснилось, что санкции затрагивают экспорт на сумму 250-300 миллионов долларов в год.

«Те товары и услуги, которые не попали под санкции — по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», — сказал телеканалу «Беларусь 1» замглавы администрации Дмитрий Крутой.

Поэтому, по его словам, переориентация поставок на рынки прежде всего Китая и России, а также Африки — задача номер один для белорусских предприятий. При этом власти рассчитывают диверсифицировать рынки сбыта и наращивать физический объем экспорта, который остается приоритетом.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство страны в скором времени введет ответные санкции против Запада.