Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении воздушных границ

Министерство обороны Белоруссии зафиксировало нарушение государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши. Отмечается, что на территорию страны проникло неустановленное воздушное судно, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«12 апреля 2021 года в 20:45 зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию, — процитировал публикацию сайт NEWS.ru.

Уточняется, что после случившегося в министерство вызвали польского атташе по вопросам обороны.

Ранее стало известно, что в Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева. Об этом рассказал выступавший в качестве его доверенного лица на парламентских выборах в 2016 году Дмитрий Антончик.