Власти Белоруссии объяснили блокировку сайта Tut.by

В Министерстве информации Белоруссии заявили, что доступ к сайту Tut.by и его копиям был ограничен на основании уведомления Генеральной прокуратуры. Об этом сообщило БелТА.

Белорусская Генпрокуратура выявила многочисленные факты нарушения закона о СМИ в ряде публикаций на сайте. В Мининформе заявили, что речь идет о материалах, в которых содержится некая информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

Между тем на странице Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в Telegram сообщили, что в отношении руководства сайта Tut.by завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В КГК напомнили, что в 2019 году ООО «Тут бай медиа» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). Однако Департамент финансовых расследований (ДФР) выявил, что Tut.by получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». В результате «необоснованного использования господдержки» Tut.by был нанесен ущерб государству, сообщили в КГК.

На сайте Tut.by во вторник сообщили, что к ним в офис и в квартиры сотрудников пришли с обысками.

В Белоруссии ранее отказались транслировать Евровидение после того, как белорусов не допустили к участию в конкурсе.