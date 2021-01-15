Власти бельгийского города извинятся за сожжение ведьмы в XVI веке

Власти бельгийского города Лир принесут официальные извинения за казнь «ведьмы», которая произошла в XVI веке. Женщину сожгли из-за обвинений в сексе с дьяволом, пожаре в доме и смерти лошади. Теперь активисты убеждают поставить мемориальную табличку.

Власти Лира принесут официальные извинения за убийство «ведьм» 20 января — именно в этот день 430 лет назад сожгли «последнюю ведьму Лира» Кателин ван ден Блуке.

Местные жители и родственники одной из убитых давно просили власти принести официальные извинения. Член городского совета и консультант по музеям, движимому наследию и туризму Рик Вервест уверен, что власти должны это сделать, несмотря на столь долгий срок с момента казни.

«Это напоминание об опасности наличия правительства, которое руководствуется слухами и истерией, но также и о том, что смелость одного человека может иметь значение. Кателин отказалась назвать других „ведьм“, чтобы спасти себя, несмотря на пытки», — подчеркнул он .

Память о «последней ведьме Лира» сейчас увековечивают круглый камень и табличка с надписью на нидерландском языке «Ведьмин камень». Они расположены на предположительном месте казни Кателин ван ден Блуке. Активисты требуют установить еще две мемориальные таблички. На одной они требуют указать имя «последней ведьмы», а на другой — извинения властей перед жертвой.