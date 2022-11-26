Мир 26 ноября 2022, 12:40 Власти Бельгии пообещали удвоить объем военной помощи Украине в 2023 году Министр обороны Бельгии Дедондер объявила о передаче Украине подводных дронов Defense.gov

Читать 360tv в

Кабинет министров Бельгии утвердил поставку новой военной помощи Украине в 2023 году. Министр обороны страны Людивин Дедондер подчеркнула, что объем отправленной техники увеличится вдвое. Кроме того, вырастет количество боевиков ВСУ, которые пройдут инструктаж у бельгийских военных. Об этом сообщило издание Le Soir.

Дедондер отметила, что правительство Бельгии одобрило передачу Украине 10 подводных беспилотных аппаратов, а также двух мобильных лабораторий. Минобороны страны направит 100 инструкторов для обучения украинских военных на тренировочную базу ЕС.

Реклама

«Наше оборудование находится в рабочем состоянии. Это не старые вещи, от которых нужно избавляться. Помощь Украине является для нас приоритетом», — подчеркнула министр.

Реклама

Глава оборонного ведомства Бельгии отметила, что беспилотные дроны предназначены для поиска и ликвидации подводных угроз, в том числе мин. Мобильные лаборатории позволят быстро изучать ситуацию в местах применения химического, бактериологического или радиологического оружия. Также их можно использовать для мониторинга ситуации в зонах бедствия.

Общий объем военной помощи, которую Бельгия оказала Украине, составил 76 миллионов евро.