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    04 ноября 2020, 22:18

    Власти Баварии призвали Европу снизить зависимость от США

    Кирилл Фролов

    Кто бы не выиграл президентские выборы в США, Евросоюз должен делать все, чтобы получить больше влияния, чем сейчас. Об этом заявил премьер-министр германской земли Баварии Маркус Зедер.
    Власти Баварии призвали Европу снизить зависимость от США

    «Европа должна стать намного сильнее — экономически, технологически и с точки зрения политики безопасности, чтобы в конечном итоге занять независимую позицию, более близкую по уровню с США, чем до этого. Неважно, кто является президентом», — сказал Зедер в Мюнхене.

    Он призвал европейских политиков «осознать фундаментальные изменения, которые произошли в трансатлантических отношениях», сообщило издание Frankenpost.

    Также Зедер призвал Европу освободиться от влияния США. «Нам понадобится четкая европейская эмансипация», — привело его слова агентство Reuters.

    Кроме того, политик раскритиковал попытку действующего президента США Дональда Трампа ограничить подсчет бюллетеней, пришедших по почте.

    «Все голоса в США должны быть посчитаны. Не должно создаваться впечатления, что через суд голоса больше не будут считать», — заявил он, отметив, что «юридические вопросы» должны решаться уже после демократической процедуры. А любой результат должен быть «естественным образом принят».