Власти Баварии призвали Европу снизить зависимость от США
«Европа должна стать намного сильнее — экономически, технологически и с точки зрения политики безопасности, чтобы в конечном итоге занять независимую позицию, более близкую по уровню с США, чем до этого. Неважно, кто является президентом», — сказал Зедер в Мюнхене.
Он призвал европейских политиков «осознать фундаментальные изменения, которые произошли в трансатлантических отношениях», сообщило издание Frankenpost.
Также Зедер призвал Европу освободиться от влияния США. «Нам понадобится четкая европейская эмансипация», — привело его слова агентство Reuters.
Кроме того, политик раскритиковал попытку действующего президента США Дональда Трампа ограничить подсчет бюллетеней, пришедших по почте.
«Все голоса в США должны быть посчитаны. Не должно создаваться впечатления, что через суд голоса больше не будут считать», — заявил он, отметив, что «юридические вопросы» должны решаться уже после демократической процедуры. А любой результат должен быть «естественным образом принят».