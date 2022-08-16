Власти Барселоны решили с помощью выпаса скота снизить риск возникновения природных пожаров

Власти Барселоны решили прибегнуть к выпасу коз и овец, чтобы защитить от природных пожаров определенные территории. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

Суть метода заключается в том, чтобы пасти животных в районах, которые наиболее сильно подвержены лесным пожарам. Овцы и козы питаются сухой травой и вытаптывают ее, снижая риск, что пожар перекинется на пройденную ими местность. Отмечается, что подобный выпас скота также поспособствует восстановлению биоразнообразия в регионе.