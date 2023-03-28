Мир 28 марта 2023, 19:07 Власти Бали не нашли признаки образования «маленькой Москвы» на острове Минюст Индонезии не подтвердил информацию об образовании «маленькой Москвы» на Бали Unsplash

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Индонезийское Министерство юстиции и прав человека не смогло найти образование «маленькой Москвы» с русской диаспорой на Бали. Об этом сообщил портал Bali Wake News.

«С точки зрения Министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определенные общины», — сказал глава офиса Минюста на Бали Ангиат Напитупулу.

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По его словам, информацию о существовании «маленькой Москвы» исказили в СМИ из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц всегда были индонезийцы, а вот постояльцы или арендаторы — россияне. В определенном дачном поселке действительно много граждан России. Однако они не являются хозяевами жилья, подчеркнул он.

Проверка началась после того, как жители балийского округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию с жалобой на возникновение «русской деревни» на острове. Горожане заявили, что регулярно проживающие там российские туристы не соблюдают местные нормы и обычаи. Кроме того, многие не выполняют предписания туристических виз и находятся на острове длительное время.