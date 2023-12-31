Мир 31 декабря 2023, 17:59 Власти Бали депортировали почти 60 россиян в 2023 году Bali Post: с Бали депортировали 164 иностранцев, в том числе 59 россиян Unsplash

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Власти острова Бали в Индонезии депортировали 164 иностранца в 2023 году, в том числе 59 россиян. Об этом сообщило издание Bali Post.

По данным СМИ, 85 депортированных человек не соблюдали законы и правила, еще 79 — превысили срок пребывания. Большинство иностранцев были из России — 59 граждан, Австралии — 15, США — 14.

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«Иммиграционная служба Нгурах-Рай, охраняющая ворота страны, отказала во въезде в Индонезию 1230 иностранцам», — написали журналисты.

Еще 886 гражданам Индонезии и иностранцам «отложили въезд».

Ранее власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян. Речь идет о гражданах РФ, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку.