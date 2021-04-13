Власти Азербайджана рассказали об отсутствии территориальных претензий к Армении

После войны в Нагорном Карабахе у Баку нет никаких претензий по территории к Еревану. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению», — приводит ТАСС слова Алиева на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество». Мероприятие сейчас проходит в Баку.

Глава Азербайджана добавил, что вопрос конфликта с Арменией закрыт, и не исключил заключения мирного договора с соседней страной. По словам Алиева, ситуация после окончания войны в Нагорном Карабахе по-прежнему остается хрупкой. Он призвал смотреть в будущее и попросил армянский народ оказать содействие в мирном строительстве в регионе.

Накануне Алиев заявил, что военные Армении планировали уничтожить город Шуша ракетами «Искандер-М». Азербайджанский лидер отметил, что планирует выяснить, как это смертельное оружие попало в руки армян.

Война в Нагорном Карабахе закончилась 9 ноября. Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о прекращении огня. В зону конфликта вошли российские миротворцы. Они будут служить там пять лет.