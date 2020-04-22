    22 апреля 2020, 10:10

    Власти Азербайджана призвали снизить добычу нефти

    Анастасия Кременчугская

    Пярвиз Шахбазов, глава Министерства энергетики Азербайджана, обратился ко всем странам-производителям нефти вне ОПЕК+ с просьбой сократить добычу сырья. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Предложение о сокращении добычи нефти Шахбазов озвучил на видеоконференции. Она прошла неофициально с участием нескольких представителей стран альянса ОПЕК+.

    «Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах», — приводит слова главы Министерства энергетики Азербайджана «Экспресс газета».