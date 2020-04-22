Власти Азербайджана призвали снизить добычу нефти
Пярвиз Шахбазов, глава Министерства энергетики Азербайджана, обратился ко всем странам-производителям нефти вне ОПЕК+ с просьбой сократить добычу сырья. Об этом сообщило РИА «Новости».
Предложение о сокращении добычи нефти Шахбазов озвучил на видеоконференции. Она прошла неофициально с участием нескольких представителей стран альянса ОПЕК+.
«Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах», — приводит слова главы Министерства энергетики Азербайджана «Экспресс газета».