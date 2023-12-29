29 декабря 2023, 13:19
Власти Азербайджана назвали сумму помощи Украине с начала спецоперации
МИД Азербайджана: с начала спецоперации Украина получила $34 млн помощи
С начала специальной военной операции Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь на 34 миллиона долларов. Такую информацию обнародовали в МИД страны на итоговой пресс-конференции, сообщил «Интерфакс-Азербайджан».
«В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 миллионов манатов (примерно 34 миллиона долларов)», — сказали в Министерстве иностранных дел республике.
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Половину из этой суммы реализовали в 2023 году. Также в уходящем году Азербайджан перевел два миллиона долларов ближневосточному агентству ООН в качестве помощи мирным жителям сектора Газа.
Как сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, Белый дом дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов. Он уточнил, что эта сумма входит в последний пакет в 2023 году.
Украина
ООН
Специальная военная операция РФ на Украине
Азербайджан
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