Мир 29 декабря 2023, 13:19 Власти Азербайджана назвали сумму помощи Украине с начала спецоперации МИД Азербайджана: с начала спецоперации Украина получила $34 млн помощи Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/globallookpress

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С начала специальной военной операции Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь на 34 миллиона долларов. Такую информацию обнародовали в МИД страны на итоговой пресс-конференции, сообщил «Интерфакс-Азербайджан».

«В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 миллионов манатов (примерно 34 миллиона долларов)», — сказали в Министерстве иностранных дел республике.

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Половину из этой суммы реализовали в 2023 году. Также в уходящем году Азербайджан перевел два миллиона долларов ближневосточному агентству ООН в качестве помощи мирным жителям сектора Газа.

Как сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, Белый дом дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов. Он уточнил, что эта сумма входит в последний пакет в 2023 году.