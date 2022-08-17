Власти Австралии забрали у посольства России участок в пригороде Канберры

Австралия расторгла договор с посольством России на аренду участка в Ярралумле, южном пригороде Канберры. Там планировали построить новое здание дипведомства, сообщило Национальное столичное управление (NCA).

После долгих обсуждений NCA отправило российской стороне уведомление о расторжении договора аренды участка недалеко от озера Берли-Гриффин и австралийского парламента. Посольство приобрело права на участок с намерением построить новое здание взамен существующего в пригороде Гриффита. Срок аренды начался с конца 2008 года, разрешение на строительство выдали в 2011 году.

«По договору аренды Российская Федерация согласилась завершить строительство в течение трех лет. Несмотря на усилия, завершения проекта не произошло», — объяснили в NCA.

В статусе стройплощадки с незавершенным объектом участок находится несколько лет, и власти решили расторгнуть договор. После зачистки его вернут в резерв земель, доступных для дипломатических целей. Россия сможет снова подать заявку на этот участок.