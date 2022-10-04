Власти Австралии признали угрозу исчезновения для 15 видов животных | 360°

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Власти Австралии признали угрозу исчезновения для 15 видов животных

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Правительство Австралии добавило в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, 15 новых видов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на журнал Time.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Таня Плиберсек уточнила, что природа Австралии пострадала из-за пожаров в 2019–2020 годах. Среди животных, попавших в список, оказались белогрудый валлаби, коала, квокка, утконос и волосатый вомбат.

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«Мы намерены дать дикой природе больше шансов. Внесение животных в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, — важный шаг в деле защиты природы», — заключила Плиберсек.

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