Власти Австралии передадут украинским боевикам 30 БТР Bushmaster | 360°

Мир 26 октября 2022, 17:18 Власти Австралии передадут украинским боевикам 30 БТР Bushmaster Вице-премьер Австралии Марлз: страна направит в Британию военных для обучения ВСУ Википедия

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Австралия направит на Украину 30 бронетранспортеров Bushmaster и разместит около 70 инструкторов в Великобритании для обучения украинских боевиков. Об этом 26 октября сообщила вещательная корпорация ABC.

Контингент Австралийских сил обороны присоединится к многонациональной тренировочной операции INTEFLEX. По данным корпорации, военные приедут в Европу примерно в январе и не будут входить на украинские территории.

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Вице-премьер и глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что австралийские инструкторы действительно поедут в Британию, чтобы подготовить солдат ВСУ, сообщил ТАСС.

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По его словам, бронетранспортеры, которые страна передала Украине, «активно используются» в ходе боев. Президент Владимир Зеленский, министр обороны и посол страны в Канберре ранее просили у Австралии поставить БТР Bushmaster и ждут их в еще большем количестве.

В вещательной корпорации уточнили, что с учетом 30 бронетранспортеров Украина в общей сложности получит 90 таких машин. Помимо БТР, Австралия передала киевским властям шесть гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие.

Накануне Зеленский снова попросил финансирование у Запада на восстановление страны. Во время выступления по видеосвязи на международной конференции в Берлине он сообщил, что пока не получил «ни цента». Политолог Юрий Светов выразил «360» свое мнение о том, что выделение денег Западом на восстановление Украины станет бизнес-проектом.