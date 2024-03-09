Мир 09 марта 2024, 11:26 Власти Армении заявили о работе над идеей вступления в Евросоюз Глава МИД Армении Мирзоян заявил об обсуждении вступления страны в ЕС Piero Nigro/Keystone Press Agency/globallookpress

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Руководство Армении активно обсуждает вопрос вступления страны в Евросоюз. Об этом телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Он отметил, что в стране прорабатывают различные варианты ответа на вызовы, которые встали перед Арменией в последние годы. Глава МИД подтвердил, что государство рассматривает «существующие новые возможности».

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«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — добавил Мирзоян.

Ранее министр иностранных дел Армении провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили ситуацию на Южном Кавказе и отношения между двумя странами.

Разговор состоялся 5 марта по инициативе российской стороны. На следующий день секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к России с требованием прекратить работу иностранных пограничников в столичном аэропорту Звартноц.