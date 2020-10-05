Власти Армении рассказали, какими ракетами был обстрелян Степанакерт

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что город обстреляли тремя видами ракет, в том числе турецкими. Об этом политик сообщил в ходе брифинга.

«Азербайджан обстреливает ракетными средствами Степанакерт. Использует „Смерч“, „Полонез“, а также ракеты турецкого производства Kasirga», — передает ТАСС слова Ованнисяна.

Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики обстреляли утром в понедельник, передает газета «Известия». Центральная площадь Степанакерта была усыпана осколками от снарядов. В результате уничтожены автомобили, повреждены здания. Жители, пережившие обстрел, рассказали, что теперь остались без крова, а их близкие чудом уцелели.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 27 сентября. За этот период были ранены несколько десятков мирных жителей. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не исключает привлечения России к защите Армении. По его словам, у двух государств единая система ПВО, куда входит военная база № 102, расположенная недалеко от Гюмри.