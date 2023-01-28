Мир 28 января 2023, 11:19 Власти Армении призовут на военную службу женщин на добровольной основе Премьер-министр Армении Пашинян: планируем ввести добровольно-срочную службу женщин Министерство обороны Республики Армения

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Ряды Вооруженных сил Армении могут пополнить женщины. О планах ввести в республике добровольно-срочную службу женщин объявил премьер-министр страны Никол Пашинян 28 января в День армии.

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт — добровольно-срочной военной службы женщин», — отмечается в послании.

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Он добавил, что трехмесячные учебные военные сборы переведут на краткосрочные — на месяц или 25 дней.

Пашинян также отметил, что за пять лет оборонный бюджет увеличился вдвое, создаются условия для производителей оружия и военной техники. В конец он поблагодарил военных за верность службе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет планов развязать третью войну с Арменией. При этом он выразил опасения по поводу планов Еревана с помощью Москвы нарастить военную мощь своей армии.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу Нагорного Карабаха может решить лишь сам народ.